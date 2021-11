Una raccolta di fondi su gofundme per ricomprare il mezzo della Comunità di via Marconi distrutto da un incendio

La scorsa settimana si è incendiato l’automezzo Ford, provvisto di pedana per il trasporto di persone con disabilità che venne donato alla Comunità di via Marconi circa 16 anni fa da “Enel cuore”.

Con questo mezzo i volontari della Comunità hanno sempre offerto il servizio di trasporto alle persone in dialisi ed hanno accompagnato quelle malate e sole, ai controlli sanitari.

Con le attività di Punta Torretta è stato utile anche per trasportare le attrezzature e i prodotti utili alla coltivazione del campo.

Un anno e mezzo fa la comunità ha dovuto rottamare un vecchio Ducato, anche quello con pedana, perché costava troppo manutenzionarlo e renderlo idoneo alla revisione.

Il Ford, purtroppo, era rimasto l’unico mezzo della Comunità.

Per superare l’emergenza è stata avviata una raccolta fondi online sulla piattaforma gofundme, attraverso la quale si può contribuire per sostenere le spese per l’acquisto di un nuovo mezzo.