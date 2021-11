Verrà inaugurato venerdì 12 novembre, nei locali di Casa Fenu, a Villamassargia, il “Museo dell’Arte Filatelica Infermieristica”

Verrà inaugurato venerdì 12 novembre, nella splendida location dell’ex spazio museale archeologico nel comune di Villamassargia, Casa Fenu, il “Museo dell’Arte Filatelica Infermieristica” allestito dall’Ordine Infermieristico Carbonia Iglesias, in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche.

Il museo, unico nel suo genere, documenterà nel Sulcis Iglesiente e in Sardegna il percorso e l’impatto storico, grafico, artistico e culturale dei francobolli emessi e dedicati in tutti i Continenti al nursing e al suo protagonista: il gesto assistenziale, universalmente riconosciuto per distinguere l’identità infermieristica da altre azioni di cura di altri professionisti della salute.

Una sfida di alto impatto culturale e di respiro internazionale, con la prospettiva che il Museo produca stimoli intellettuali continui rivolti al pubblico, ai collezionisti, alle comunità locali, alla società civile, alle istituzioni politiche, ai professionisti infermieri e sanitari.

Il percorso espositivo previsto sarà articolato in 6 aree tematiche, per documentare e far concentrare il visitatore sulle immagini e sulle suggestioni che ogni singolo francobollo racchiude e che sono rappresentativi dell’assistenza infermieristica ad ogni latitudine.

Il Museo Filatelico ad esclusiva tematica infermieristica è un insieme di obiettivi di uno stesso ingranaggio culturale: documentare l’evoluzione e lo status quo, la narrazione e la suggestione, la modernità e la dimensione della nostra professione sanitaria attraverso l’autorevolezza della ricerca e dell’esposizione di immagini ed istantanee di piccole-grandi opere d’arte che vanno a comporre il mosaico molto più ampio che è il prendersi cura degli altri in tutti i continenti e in una infinità di situazioni.

La collezione è composta da oltre 1.600 opere, ed è dedicata al nursing nella sua accezione più alta, completa e complessiva possibile. Consiste in un elaborato culturale e materiale, realizzato e reso disponibile solo con originali nel numero più importante (francobolli, buste, prime emissioni ed altri documenti postali) che si potesse.

Tutti i valori bollati esposti hanno raggiunto, in milioni di copie, milioni di cittadini in tutto il mondo, portando l’essenza positiva del Nursing ovunque e in tutte le case e luoghi di lavoro.