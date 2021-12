A Montevecchio, i carabinieri di Guspini hanno sequestrato 1.200 ricci di mare (la pesca dei quali è vietata) a due giovani di Gonnosfanadiga

Il 16 dicembre, a Montevecchio, frazione di Guspini, i carabinieri della locale stazione hanno contestato la violazione delle disposizioni sulla pesca del riccio di mare (art. 2 c. 2 d.r. n. 3355/DecA/55 del 09/11/2021 della R.A.S.) ad un 26enne ed un 24enne, entrambi di Gonnosfanadiga, disoccupati e incensurati; i due giovani, alle ore 1.10, nella località “Pistis” della marina di Arbus, sono stati sorpresi dai militari operanti a bordo di un veicolo Volkswagen Bora, mentre trasportavano 6 ceste di plastica contenenti circa 1.200 ricci di mare, pescati nello specchio acqueo poco distante e dei quali è severamente vietata l’attività di prelievo da parte di qualunque soggetto non esplicitamente autorizzato. Il pescato, pertanto, è stato sequestrato e rigettato in mare, come previsto dalla vigente normativa regionale in materia.