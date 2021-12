Il comune di San Giovanni Suergiu ha finalmente il suo Pul (Piano di utilizzo dei litorali). L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elvira Usai, lo ha approvato definitivamente lo scorso 29 novembre portando in seduta di Consiglio la presa d’atto di questo fondamentale strumento urbanistico.

«Un risultato storico che disciplina le attività turistico ricreative dei nostri 13 km di costa che vanno da Bruncu Teula a

Porto Botte – spiega il primo cittadino – tanto più quando arriva dopo quasi cinque anni di lavoro e di concertazione con i diversi portatori d’interesse del territorio.»

Particolare attenzione si è prestata al fenomeno dell’incremento delle attività sportive acquatiche, in particolar modo con l’attività di kite surf, attraverso la quale si registrano per tutto il territorio numerose presenze di turisti provenienti da tutta Europa.

«L’attività di pianificazione delle differenti esigenze (balneari e turistico-sportive) – precisa il primo cittadino – ha avuto, però, ampia convergenza con quelle legate all’attività di pesca praticata dalle attività locali: il piano di utilizzo sarà un valore aggiunto che apre nuovi scenari economici per il nostro paese.»

Il Pul andrà a normare la fascia costiera e le zone demaniali di competenza mentre per una pianificazione sulle aree restanti ci si dovrà affidare al Puc (piano urbanistico comunale) che è in fase di elaborazione.

«Le certezze urbanistiche e la corretta applicazione della normativa – conclude il sindaco Elvira Usai – attirano investitori e forniscono un impulso decisivo allo sviluppo economico.»