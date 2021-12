A Santadi sono aperte le prenotazioni per i vaccini (prime, seconde e terze dosi) anti Covid-19 che verranno somministrati il 23 gennaio 2022

A Santadi sono aperte le prenotazioni per i vaccini (prime, seconde e terze dosi) contro il Covid-19 che verranno somministrati il 23 gennaio 2022, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, al Palazzetto dello sport, in località Is Collus.

Le prenotazioni possono essere effettuate cliccando sul seguente link https://form.jotform.com/213534755302350 e compilando i campi obbligatori

oppure contattando la Pro Loco di Santadi al numero 0781 941713 o al 351 9028386 nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.