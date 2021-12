L’IIS Gramsci Amaldi di Carbonia ha realizzato il progetto solidarietà Fondazione Telethon

L’Istituto di Istruzione Superiore Gramsci Amaldi di Carbonia, nell’ambito delle attività dell’alternanza Scuola-Lavoro, ha realizzato il progetto solidarietà Fondazione Telethon, finalizzato alla promozione della cultura della donazione e della solidarietà “Educazione alla solidarietà, alla cultura dell’Amore”, attraverso la vendita dei cuori di cioccolato nella campagna Natale Telethon 2021.

E’ stata data volutamente l’impostazione di “Educazione alla cittadinanza attiva e alla solidarietà”, in quanto donare per aiutare il prossimo e in questo caso la ricerca genetica, significa contribuire a salvare la vita ad altri e rappresenta un gesto nobile improntato a grande generosità ed altruismo.

Sono diversi gli obiettivi perseguiti. Seminare oggi per raccogliere domani: far emergere il senso di solidarietà insito in ogni essere umano per tradurlo in atti concreti e in particolare per finalizzarlo alla promozione e crescita della ricerca.

Il progetto ha raggiunto ottimi risultati grazie all’impegno e alla buona volontà dei ragazzi e delle famiglie. Il traguardo raggiunto dalla vendita degli oltre 1.200 cuori di cioccolato è pari a 12.936 euro.

«Un ringraziamento particolare – ha detto Cinzia Vaccargiu, docente IRC e coordinatrice del progetto – va alla dirigente scolastica dott.ssa Emanuela Pispisa che ha espresso parere favorevole all’iniziativa, ai suoi collaboratori, a tutto il personale docente e non docente che con il loro apporto hanno consentito la buona riuscita del progetto.»