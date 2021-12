Antonio Congiu (CGIL): «Solidarietà al sindaco Mauro Usai nella Sua rivendicazione che, auspichiamo, possa diventare una rivendicazione dell’intero territorio»

Quello che si sta consumando questi giorni ad Iglesias è la logica conclusione di una deriva che ha visto nel tempo un continuo inarrestabile depauperamento dei servizi sanitari offerti alla collettività del territorio.

Le già precarie condizioni del sistema sanitario pubblico del Sulcis Iglesiente, specchio fedele dell’intero sistema sanitario sardo, che alla partenza di questa 25ª legislatura regionale era già compromesso, risulta oggi insostenibile. Tanto da costringere il Sindaco di Iglesias, autorità responsabile della sanità locale, ad un’azione estrema come quella di occupare simbolicamente il CTO.

Lo abbiamo detto e ridetto, attraverso la Funzione pubblica così come lo SPI CGIL e lo abbiamo ribadito anche in occasione di un incontro pubblico organizzato sabato scorso a Villamassargia dall’OPI provinciale, al quale ha partecipato da remoto l’assessore della Sanità regionale: a quasi tre anni dalle ultime elezioni regionali, la sanità sarda, e quella del territorio in particolare, è allo sfascio o, per usare le parole di un autorevole esponente politico di maggioranza regionale presente, “è a rischio la tenuta complessiva del sistema”. Questo nonostante la sanità sia stata forse l’argomento cardine della campagna elettorale della compagine vincente.

Fare finta di avvicinare i centri decisionali alle comunità amministrate, così come si è fatto con la creazione delle Province e delle ASL, per affidarle per tanto tempo a commissari straordinari risulta essere solo una operazione di facciata ai fini elettorali.

Si nominino i Dirigenti delle ASL creando loro le condizioni prima di tutto economiche e di autonomia decisionale perché possano ricostruire un sistema sanitario territoriale degno di questo nome che possa davvero garantire il diritto alla salute nominalmente garantito dalla Costituzione. La figura del commissario straordinario, emanazione tout court del sistema politico, nel nostro ordinamento è prevista ed annoverata nel diritto fallimentare.

Per queste ragioni esprimiamo piena e assoluta solidarietà al sindaco Mauro Usai nella Sua rivendicazione che, auspichiamo, possa diventare una rivendicazione dell’intero territorio che soffre spesso anche inutili sofferenze nell’indifferenza colpevole di un’Amministrazione regionale, che in questo campo e in molti altri, si è dimostrata palesemente non altezza della difficile e cruciale situazione.

La CGIL Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale, sarà tra i promotori e parteciperà a tutte le iniziative e/o manifestazioni, anche parziali, che si svolgeranno nel territorio a sostegno della vertenza.

Antonio Congiu

Segretario generale CGIL Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale