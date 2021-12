Bando affitto 2021: domande fino al 31 gennaio 2022

E’ online sulla home page del sito comune di Carbonia il bando per la concessione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. La scadenza per fare domanda è fissata al 31 gennaio 2022. Il contributo è relativo al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

I destinatari sono i cittadini residenti nel comune di Carbonia in possesso dei requisiti richiesti nel bando, titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata situate nel comune di Carbonia e occupate a titolo di abitazione principale. Sono destinatari della misura anche i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica – destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, come da decreto ministeriale – occupate a titolo di abitazione principale e che rientrino nell’area comunale.

Le domande di partecipazione, con la documentazione allegata in formato Pdf devono essere compilate unicamente sui moduli scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo:

https://www.comune.carbonia.su.it e dovrà essere inviata unicamente tramite PEC all’indirizzo: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Se la casella PEC non è intestata al richiedente occorrerà allegare copia di un documento d’identità del titolare della posta elettronica certificata.

Per ogni informazione sul bando è possibile rivolgersi all’ufficio Politiche della casa, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 al numero 0781/694232 oppure inviare una email ai seguenti indirizzi: aporcina@comune.carbonia.ci.it e inieddu@comune.carbonia.ca.it