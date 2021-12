Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà martedì 28 dicembre

Il presidente Federico Fantinel ha convocato la prossima riunione del Consiglio comunale di Carbonia per martedì 28 dicembre 2021, alle ore 18.00, presso la Sala consiliare del centro Polifunzionale in Piazza Roma con il seguente ordine del giorno:

1. Mozioni, interrogazioni, interpellanze;

2. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs 267/2000 a favore del canile sanitario Cave Canem S.R.L. e del canile sanitario Shardana;

3. Servizio di Tesoreria – Rinnovo adesione alla convenzione per il servizio di tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna in data 28.06.2018 per il triennio 2022/2024;

4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2024;

Si ricorda che l’accesso alla Sala polifunzionale avverrà previo controllo della Certificazione verde Covid-19 (detta anche green pass) e della temperatura corporea.

È inoltre obbligatoria l’osservanza delle seguenti misure: sanificazione frequente delle mani, uso della mascherina e distanziamento interpersonale di almeno un metro.