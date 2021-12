Enel: nuove assunzioni di Diplomati. L’azienda ricerca posizioni Tecnico-Operative in tutta Italia

Enel, multinazionale dell’energia, uno dei principali operatori integrati nel settore dell’elettricità e del gas nonché uno dei principali produttori di energia pulita, effettua nuove assunzioni per posizioni Tecnico-Operative in possesso di diploma, su tutto il territorio nazionale. I Tecnici Operativi, che oltre al diploma devono avere buone capacità organizzative, orientamento al problem solving, buone capacità relazionali, proattività, motivazione e attitudine a lavorare in gruppo, dovranno eseguire la manutenzione ordinaria, completare gli ordini di lavoro, rispettare le scadenze ed avere sensibilità per i temi della sicurezza. Le altre assunzioni effettuate da Enel riguardano: Pianificatori Fiscali con ottime capacità relazionali, di analisi e di team working, intraprendenza e spirito di iniziativa, multitasking, dinamicità e flessibilità, i quali dovranno effettuare analisi fiscali relative ai processi di budget e di planning, elaborare le analisi qualitative e quantitative sugli effective tax rate e sul tax cash flows, supportare la gestione delle tematiche fiscali e offrire consulenza sulle diverse tematiche inerenti l’imposizione diretta e indiretta domestica; Specialisti Ufficio Gare con forte orientamento al risultato, flessibilità, adattabilità, affidabilità, riservatezza, che dovranno analizzare i bandi di gara, verificare i requisiti di partecipazione richiesti, preparare la documentazione amministrativa ed economica necessaria alla partecipazione al bando, organizzare la consegna del plico nelle tempistiche e predisporre la documentazione richiesta per le stipule contrattuali post aggiudicazione; Analisti Sicurezza Informatica con ottime capacità di problem solving, spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team, proattività, orientamento al risultato, curiosità, flessibilità, disponibilità a investire su sé stessi per lo sviluppo di nuove competenze, che dovranno gestire incidenti ed eventi cyber sia da un punto di vista tecnico che comunicativo, verificare report tecnici relativi ad eventi o incidenti cyber rilevanti, monitorare le minacce attraverso le tecnologie utilizzate, contribuire all’ottimizzazione e allo sviluppo di altre configurazioni di controllo della sicurezza per migliorare le capacità di rilevamento delle minacce.

