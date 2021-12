I casi attualmente positivi al Covid-19 nel comune di Santadi sono 31. Lo hanno comunicato il sindaco Massimo Impera e l’assessore della Sanità Veronica Impera che hanno smentito ufficialmente le notizie infondate circolate circa un eventuale ritorno del paese in zona rossa.

“Dobbiamo prestare la massima attenzione ma è altrettanto vero che le percentuali non sono così alte da giustificare ulteriori restrizioni oltre a quelle già dettate dalle attuali norme in vigore e dal buon senso che i Santadesi stanno dimostrando – hanno sottolineato il sindaco e l’assessore della Sanità -. Chiediamo in tal senso la disponibilità di chi si dovesse trovare in situazione di positività a comunicarla prontamente al nostro Comune, affinché le misure di contenimento possano essere attuate tempestivamente. Ringraziamo chi già l’ha fatto permettendoci di avere un quadro dei contagi nonostante le difficoltà dell’Ats nel farci pervenire le comunicazioni ufficiali in tempo reale – hanno concluso Massimo Impera e Veronica Impera -. Chiediamo a tutti i cittadini di continuare ad essere attenti al rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19.”