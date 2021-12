Inizia domani, a Sant’Antioco, il 17° Festival “Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei”

Titoli di testa per la diciassettesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei: da domani – venerdì 3 dicembre – e sino a mercoledì prossimo (8 dicembre) – si rinnova a Sant’Antioco l’appuntamento con il festival del cortometraggio mediterraneo organizzato dal Circolo del Cinema “Immagini” (FICC) con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic. Un appuntamento che ritorna in presenza nella cittadina sulla costa occidentale del Sud Sardegna, dopo l’edizione in streaming dell’anno scorso per l’emergenza Covid, e che propone un cartellone come sempre fitto e variegato.

Sono più di sessanta i cortometraggi (in lingua originale, con sottotitoli in italiano e in inglese) che si potranno vedere nell’Aula consiliare del Comune e on demand su online.passaggidautore.it (piattaforma Festival Scope) nell’arco delle sei giornate del festival: opere che spaziano tra i generi e le tematiche – dal documentario alla fiction, dalle web series all’animazione – selezionati tra quelli che hanno ricevuto premi e riconoscimenti o partecipato a importanti festival nazionali e internazionali; tra questi il Sarajevo Film Festival (SFF) e il francese Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, che rinnovano ancora una volta la loro collaborazione con la rassegna sarda portando in dote una scelta dei cortometraggi presentati nei rispettivi programmi di quest’anno.

Ogni edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei dedica un focus a un diverso paese del Mediterraneo: stavolta è il turno della Spagna al centro di un intero pomeriggio di proiezioni (questo sabato, 4 dicembre) che proporrà la visione di nove film brevi con la partecipazione dei registi Jorge Muriel Mencía, Eloy Dominguez Serén, Abrahm López Guerrero, Javier Marcoe Fernando Pomares.