Martedì 21 dicembre, a Fluminimaggiore, ancora in zona rossa, verrà effettuata un nuova sessione di tamponi di massa

Martedì 21 dicembre, a Fluminimaggiore, ancora in zona rossa fino a giovedì 23 dicembre, verrà effettuata un nuova sessione di tamponi di massa. Il sindaco, Marco Corrias, ricorda che potrà partecipare l’intera popolazione, compresi i positivi e coloro che si trovano in quarantena in attesa della chiamata di Ats.

«Venite numerosi perché più conosciamo la situazione e i dati maggiori sono le possibilità di allentare ulteriormente la zona rossa – è l’appello di Marco Corrias -. Entro domani vi faremo sapere gli orari e le modalità dello screening che si terrà, comunque, presso la palestra delle scuole elementari, in via Argiolas, e con tutta probabilità, con le stesse modalità.»