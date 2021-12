Muravera-Carbonia in campo alle 14.30 per la 14ª giornata in serie D, il Carbonia ha in panchina i nuovi Alessandro Aloia e Mirco Carboni

Ci sono anche il centravanti Alessandro Aloia ed il centrocampista Mirco Carboni, tesserati alla vigilia, tra i convocati da David Suazo per il derby in programma alle 14.30 a Muravera (dirige Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, assistenti di linea Antonio Giangregorio di Padova e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro), valido per la 14ª giornata di andata del girone G del campionato di serie D.

Questa la formazione annunciata poco fa da David Suazo: Bigotti, Porru, Suhs, Bellu, Ganzerli, Serra, Murgia, Camara, Curreli, Russu, Gjuci. A disposizione: Atzeni, Adamo, Carboni, Aloia, Agostinelli, Porcheddu, Basciu, Scanu e Mancini.

La posta in palio è altissima per entrambe le squadre. Il Muravera di Francesco Loi arriva a questo derby reduce da due pareggi e ben cinque sconfitte nelle ultime sette giornate, non vince dal 17 ottobre, 4 a 2 sul Cynthialbalonga, ed occupa la 12ª posizione con 14 punti (nelle prime cinque giornate aveva collezionato 4 vittorie ed una sola sconfitta); il Carbonia è reduce da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate ed è ultimo in classifica, con 8 punti.