Non è ancora terminata l’emergenza per le 196 famiglie di Buggerru che da venerdì scorso sono prive di energia elettrica nelle loro abitazioni, per un guasto che pare sia stato provocato dai topi che avrebbero messo fuori uso dei cavi che alimentavano il centro abitato.

La sindaca, Laura Cappelli, ieri ha rivolto un appello all’Enel, affinché esegua gli interventi necessari al superamento dell’emergenza, e ieri è stato messo a disposizione un nuovo gruppo generatore che ha sostituito quello installato il giorno prima che non ha fornito le risposte attese, con ripetute interruzioni.

Per ben quattro giorni, da venerdì a lunedì scorsi, l’Amministrazione comunale non aveva avuto alcuna risposta alle segnalazioni fatte al numero verde e metà paese era rimasto completamente al buio ma i problemi sono proseguiti per quasi 200 famiglie, con disagi gravissimi, soprattutto con il sopraggiungere di basse temperature e forti precipitazioni.

In paese, intanto, le scuole restano chiuse dopo che la sindaca ha firmato l’ordinanza a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 accertati nel corpo insegnante. Le lezioni vengono svolte con la didattica a distanza, come prevede l’ordinanza fino a sabato 4 dicembre. Dovrebbero tornare in presenza lunedì 6 dicembre.