A Portoscuso sono stati effettuati 279 tamponi antigenici rapidi nella popolazione scolastica, 5 i positivi. I test vengono effettuati anche oggi

“Sulla base di questi risultati, per i quali si ringraziano innanzitutto i ragazzi e le loro famiglie per il loro senso di responsabilità, in accordo con la Dirigenza scolastica si è deciso, al fine di garantire ancora più sicurezza ed a titolo precauzionale, di sospendere per una settimana il servizio mensa presso tutti i plessi scolastici – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Mentre le lezioni potranno riprendere a partire da domani 10 gennaio regolarmente ed in sicurezza. L’Amministrazione comunale, grazie alla disponibilità della Farmacia Pusceddu, ha deciso di estendere la possibilità di effettuare il test anche nell’intera giornata di oggi 10 gennaio a tutti gli studenti che non hanno potuto effettuare il tampone nelle giornate già individuate.”