A Santadi sono stati eseguiti 450 tamponi anti Covid-19 agli studenti e al personale scolastico di 6 Comuni, 5 le positività accertate

Si è conclusa questa sera l’attività di screening anti Covid-19 per gli studenti ed il personale scolastico organizzata al Palazzetto dello sport di Santadi, in via Is Collus.

L’afflusso è stato di circa il 50 per cento della popolazione scolastica dei 6 Comuni interessati: Santadi, Villaperuccio, Nuxis, Narcao, Perdaxius e Teulada.

Sono stati eseguiti 450 tamponi, dai quali sono scaturite solo 5 positività al Covid-19.

Lo spirito di collaborazione ha permesso di far sì che l’attività si sia svolta in modo eccellente e puntuale.

Gli amministratori dei 6 Comuni coinvolti ringraziano oltre al personale sanitario di Ats Sardegna per la grande disponibilità, le associazioni Prociv Santadi odv e Protezione Civile Terraseo odv, i carabinieri di Santadi, i vigili urbani dei comuni di Santadi, Villaperuccio, Nuxis, Perdaxius e Teulada per l’organizzazione ed il presidio del traffico nonostante le condizioni meteo avverse.