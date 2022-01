In ottemperanza alle disposizioni del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 che, tra le varie indicazioni, vieta eventi e concerti in spazi aperti che implichino particolari assembramenti, l’Amministrazione comunale di Carbonia ha annullato la Festa della Befana, prevista per domani 6 gennaio 2022 in piazza Roma, come da calendario degli eventi natalizi promossi dal comune di Carbonia.