Carbonia: per la Tari 2021, non è previsto alcun interesse di mora

Il comune di Carbonia poco fa ha diffuso una nota nella quale si legge che «è in fase di completamento l’invio tramite posta ordinaria dei bollettini relativi al pagamento della Tari 2021 e che a causa del prolungamento delle tempistiche non è prevista alcuna mora a carico dei cittadini».

«Il ritardo – spiegano dall’ufficio Tributi – è dovuto in parte al nuovo sistema di pagamento che il Comune sta avviando da quest’anno con la modalità PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica amministrazione. Si tratta di una piattaforma digitale che rende la procedura più veloce e precisa rispetto alle vecchie modalità. I canali di pagamento restano quelli tradizionali.»

Anche l’introduzione di una serie di agevolazioni economiche, come da delibera del Consiglio comunale, a favore di chi è stato penalizzato dalla situazione della pandemia, e destinate nel dettaglio ad alcune categorie di utenze non domestiche, ha comportato per gli uffici un lavoro capillare di inserimento dati e conseguente verifica delle posizioni degli aventi diritto.

«Anche questo fattore – ha spiegato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – ha portato ad un rallentamento delle emissioni dei bollettini. Vorrei rassicurare i cittadini che, nonostante l’arrivo dei bollettini già scaduti non sarà dovuta alcuna mora e che per assolvere i pagamenti si ha a disposizione un arco temporale di cinque mesi, dal momento in cui viene ricevuta la bolletta.»