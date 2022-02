E’ morto oggi, all’età di 88 anni, Angelo Clementini, ex consigliere ed assessore della provincia di Cagliari

E’ morto oggi, all’età di 88 anni (era nato il 27 agosto 1933), Angelo Clementini, ex consigliere ed assessore della provincia di Cagliari. Dipendente del comune di Carbonia, militante del Partito Comunista, è stato per alcuni decenni in prima fila in tutte le battaglie politiche e sindacali della città e dell’intero Sulcis Iglesiente. Dal 1970 al 1980 fu consigliere ed assessore della Pubblica istruzione della provincia di Cagliari. Negli anni ’90 abbandonò la politica attiva ma continuò ad impegnarsi nel sociale, in associazioni di volontariato. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando.

Giampaolo Cirronis