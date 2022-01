Emergenza Covid-19 a San Giovanni Suergiu, 185 positivi: la sindaca Elvira Usai ordina scuole chiuse dal 26 gennaio al 1° febbraio

«I dati recenti riferiscono un rapido aggravarsi della situazione pandemica nel nostro Comune: il documento trasmesso da Ats comunica che, alla data odierna, 185 nostri concittadini sono positivi al virus ed in isolamento domiciliare – dice Elvira Usai -. La situazione reale risulta essere più complessa, in quanto il documento ufficiale non contiene tutti i cittadini che, positivi in seguito a tampone antigenico, non sono ancora stati inseriti nel tracciamento. Allo stato attuale il numero dei positivi potrebbe essere di circa 240.»