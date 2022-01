Emergenza Covid-19: il sindaco di Iglesias ha ordinato la chiusura della scuola pluriclasse primaria di Nebida fino al 2 febbraio 2022

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, con ordinanza n. 6 del 25.01.2022, al fine dell’esatta applicazione delle norme di prevenzione da Covid-19, ha disposto la chiusura in via precauzionale eccezionale della scuola pluriclasse primaria di Nebida fino al prossimo 2 febbraio, con conseguente interruzione dell’attività didattica in presenza degli alunni, dei docenti e del personale.