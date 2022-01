I carabinieri di Fluminimaggiore hanno denunciato un 93enne trovato in possesso di due pistole, per detenzione abusiva di armi e munizionamento

I carabinieri di Fluminimaggiore, nel corso di una mirata verifica in ordine al possesso di armi da parte di privati cittadini, svolta ieri ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, hanno denunciato a piede libero per detenzione abusiva di armi e munizionamento, un 93enne pensionato che, benché fosse privo di titolo di polizia per la detenzione di armi e munizioni, è stato trovato in possesso di due pistole Beretta complete del relativo munizionamento. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, assunte in carico e debitamente custodite in attesa di essere versate presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari.