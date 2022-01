La comunità di Tratalias è in lutto per la scomparsa del 31enne Michele Carboni, vittima dell’incidente stradale verificatosi poco prima dell’alba, sulla strada provinciale n° 74, nel territorio del comune di San Giovanni Suergiu. Il giovane agricoltore è uscito di strada alla guida della sua Fiat Punto, ribaltandosi diverse volte sul terreno. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Carbonia ed il 118, ma per il giovane, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

La notizia stamane è circolata rapidamente a San Giovanni Suergiu e a Tratalias, dove il giovane era molto conosciuto e stimato e la sua tragica morte lascia un grande vuoto.