Le problematiche sanitarie della città e del territorio verranno esaminate lunedì 24 gennaio dal Consiglio comunale di Carbonia

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia, in seduta straordinaria, per lunedì 24 gennaio, alle 15.30, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, per una discussione sulla situazione della Sanità nel territorio. La seduta si terrà con possibilità di partecipazione in modalità mista, anche in videoconferenza, mediante l’applicativo informatico Zoom.