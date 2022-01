La Giunta comunale di Iglesias ha approvato il progetto preliminare relativo agli interventi di sicurezza stradale in alcune vie della città e delle frazioni.

Gli interventi riguarderanno via Pertini (frazione di Nebida), via dei Forni (frazione di Bindua e Monte Agruxiau), la frazione di San Benedetto e le vie Moro, Segni, Pintus, Venezia e Crocifisso.

Gli interventi, per un importo complessivo di 510.000,00 euro, riguarderanno nel dettaglio:

– A Nebida, ripristino del manto stradale, posizionamento di pozzetti e caditoie e realizzazione di una struttura di contenimento della scarpata tra la via Pertini e la via Santa Margherita.

– In via dei Forni, lungo la strada che collega Bindua a Monte Agruxiau, eliminazione dei dossi causati dalle radici degli alberi, sistemazione delle piante al bordo della carreggiata e rifacimento del manto stradale, con consolidamento del sottofondo e riposizionamento di pozzetti e caditoie.

– In via Moro, via Segni, via Pintus, via Venezia, via Crocifisso e nella frazione di San Benedetto, rifacimento del manto stradale, eliminazione di buche e irregolarità, e riposizionamento di pozzetti e caditoie.

«Interventi – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – che riguarderanno diverse zone della città e delle frazioni, e che rappresenteranno un importante contributo alla viabilità ed alla sicurezza stradale, sia per i pedoni che per gli autoveicoli.»

«In questo modo – prosegue l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – potremo risolvere le criticità riscontrate in alcune importanti vie di passaggio, proseguendo nel piano di adeguamento degli asfalti e nella messa in sicurezza delle strade.»

E’ stata approvata inoltre, la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi relativi alla sicurezza pedonale, finanziati per un importo di 95.000,00 con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in:

– Via Cappuccini (fronte Cimitero Civico)

– Via Cappuccini (fronte via Carloforte)

– Corso Colombo (fronte superstore commerciali)

– Corso Colombo (fronte Chiesa)

– Via Vivaldi (incrocio per miniera Monteponi)

– Via Vivaldi (fronte armeria)

– Via della Regione (incrocio con viale Fra Ignazio)

– Via XX Settembre (fronte Chiesa)

– Via Garibaldi (fronte ristorante)

– Via Goldoni (traversa via Pisacane)

– Via Fratelli Bandiera.

Nella frazione di Nebida, inoltre, verranno posizionati i segnalatori luminosi in due attraversamenti pedonali (fronte bar e fronte piazzetta).

«I proventi delle sanzioni, sono stati reimpiegati per la sicurezza, con il rifacimento del manto stradale, con la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati e con la videosorveglianza – spiega l’assessore della Viabilità, Francesco Melis -. La città di Iglesias così sarà sempre più sicura.»