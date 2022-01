L’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi ha avviato una prima serie di interventi di bitumazione nel territorio comunale

A seguito di conclusione di un accordo quadro per le manutenzioni stradali, l’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi ha dato il via ad una prima serie di interventi di bitumazione nel territorio comunale di Sant’Anna Arresi.

A seguito di conclusione di un accordo quadro per le manutenzioni stradali, l’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi ha dato il via ad una prima serie di interventi di bitumazione nel territorio comunale di Sant’Anna Arresi.

L’ufficio tecnico di concerto con l’Amministrazione comunale ha predisposto il progetto, individuando gli interventi e la priorità in relazione al livello di degrado del manto stradale di ogni zona.

L’ufficio tecnico di concerto con l’Amministrazione comunale ha predisposto il progetto, individuando gli interventi e la priorità in relazione al livello di degrado del manto stradale di ogni zona.