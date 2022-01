L’offerta formativa del comune di Sant’Antioco si arricchisce grazie all’attivazione di un nuovo corso di studi

“Siamo felici di annunciare che dall’anno scolastico 2022/2023 nella nostra città sarà attivo il corso di secondo livello per adulti (ex serale) – indirizzo professionale Settore Servizi “Servizi per l’Enogastronomia e ospitalità alberghiera”, presso I.P.I.Artigianato di Sant’Antioco, sede staccata dell’ I.P.I.A “Emanuela Loi” di Carbonia – ha annunciato stamane l’Amministrazione comunale antiochense –. Un’opportunità in più per chi già lavora di conseguire un diploma professionalizzante, un’occasione per tutti coloro che desiderano aprirsi a nuove frontiere professionali frequentando la scuola nelle ore serali.”