Nuova impennata dei contagi da Covid-19 in Sardegna, 1.562 nelle ultime 24 ore , su 10.188 test eseguiti (15,33%), 3 decessi

Nuova impennata dei contagi da Covid-19 in Sardegna, 1.562 nelle ultime 24 ore, su 10.188 test eseguiti (5.824 molecolari, 4.364 antigenici), il 15,33%.

E’ rimasto invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. 22; i pazienti ricoverati in area medica sono 180 (7 in più di ieri).

Sono 13.533 le persone in isolamento domiciliare (1.369 in più di ieri).

Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano.