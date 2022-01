Sabato 8 gennaio, al centro vaccinale di via Mascagni, a San Giovanni Suergiu, screening della popolazione studentesca di 6 Comuni con tamponi antigenici nasali

Domani, sabato 8 gennaio, nel centro vaccinale di via Mascagni, a San Giovanni Suergiu, si terrà lo screening degli studenti e del personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, e dei seguenti Comuni: San Giovanni Suergiu, Giba, Tratalias, Piscinas, Masainas e Sant’Anna Arresi.

L’attività straordinaria di screening per la prevenzione ed il contenimento dei contagi da Covid-19, è prevista dall’ordinanza n° 1 del presidente della Regione del 5 gennaio scorso.

Poiché è prevista l’esecuzione di un elevato numero di tamponi nell’arco di 5 ore, è richiesto a tutti spirito collaborativo, rispettando le indicazioni che verranno fornite all’arrivo, unitamente alla pazienza di rispettare gli eventuali tempi di attesa. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

Non sarà necessario attendere in loco l’esito del tampone, in quanto verranno ricontattati da Ats solo gli interessati il cui esito è risultato positivo.