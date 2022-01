Sono 14 le giornate di vaccinazione in programma nel mese di febbraio nell’hub di San Giovanni Suergiu

Sono 14 le giornate di vaccinazione in programma nel mese di febbraio nell’hub di via Mascagni, a San Giovanni Suergiu. In dieci giornate è previsto un orario pomeridiano, dalle 15.00 alle 18.00, i martedì, giovedì e venerdì; nelle quattro giornate di sabato, è prevista una fascia oraria al mattino, dalle 9.00 alle 13.00.

Ricordiamo che per ricevere la terza dose, è indispensabile prenotarsi, sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamando al numero 800 00 99 66, dalle 8.00 alle 20.00.