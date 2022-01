Sono iniziati, a Calasetta, i lavori di riqualificazione con la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane.

Con le risorse di un finanziamento regionale ottenuto, l’Amministrazione comunale, grazie al lavoro degli uffici, ha predisposto il progetto, individuando gli interventi e la priorità in relazione al livello di degrado del manto stradale di ogni zona.

Nello scorso mese di dicembre si sono concluse le procedure d’appalto di gara e sono stati affidati i lavori che riguarderanno in particolare i tratti di via Palestro, via Garibaldi, via Fiume, via Dante, via Calalunga, piazza Villanova, strada Mercureddu, strada S’Acqua Sa Murta ed il piazzale di manovra autobus a Cussorgia.

L’ordinanza sindacale del 23 gennaio scorso, impone per le zone di intervento la necessaria temporanea limitazione di sosta e circolazione dei veicoli.