Tempi lunghi per i recuperi nel campionato di serie D. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il calendario dei recuperi in programma dal 29 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022.

Nove partite sono state sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Tra queste, due del girone G, Carbonia-Aprilia ed Afragolese-Torres.

Mercoledì 5 gennaio, verranno recuperate due partite del girone G: Vis Artena-Arzachena e Gladiator-Team Nuova Florida.

Domenica 9 gennaio tornerà il campionato, con le partite dell’ultima giornata del girone d’andata: Afragolese-Team Nuova Florida, Aprilia-Muravera, Atletico Uri-Torres, Giugliano-Cynthialbalonga, Gladiator-Carbonia, Lanusei-Cassino, Insieme Formia-Ostia Mare, Real Monterotondo Scalo-Vis Artena, Latte Dolce-Arzachena.

Altre tre partite verranno recuperate mercoledì 12 gennaio: Vis Artena-Muravera, Aprilia-Team Nuova Florida e Cynthialbalonga-Real Monterotondo Scalo.