Sono 891 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 21.267 test eseguiti (4,19%), 1 decesso, in calo i ricoveri

Sono 891 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 21.267 test eseguiti (4.727 molecolari, 16.540 antigenici), il 4,19%.

In calo sia i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 15 (1 in meno di ieri), sia quelli ricoverati in area medica, 142 (4 in meno di ieri).

Sono 8.505 le persone in isolamento domiciliare (675 in più di ieri).

Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia di Oristano.