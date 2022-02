A Portoscuso, per la prima volta, dopo alcune settimane, si registra un leggero calo dei casi positivi al Covid-19 che passano da 84 a 74 casi.

«A seguito del cambio delle norme, sia in tema di obbligo di isolamento in funzione della situazione vaccinale di ciascuno, sia in tema di tracciamenti di Ats che non prevedono più l’obbligo del tampone molecolare a cura della stesso – ha detto il sindaco Giorgio Alimonda -, è estremamente più difficoltoso ricostruire il dato complessivo dei positivi in essere. Come detto, il dato su riportato è stato integrato dalle notizie in nostro possesso e rettificato con le guarigioni o fine periodo di quarantena (che massimo é di 14 giorni per i non vaccinati).»

Per le scuole, è confermata in condivisione con la direzione scolastica, la sospensione del servizio mensa sino al 11 febbraio compreso. Se tra una settimana si confermerà il calo di nuovi positivi si darà graduale apertura del servizio.