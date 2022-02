Art. 1 e M5S: «No alla Guerra, un problema che riguarda anche la nostra comunità. Un Consiglio comunale di Carbonia per discuterne»

I consiglieri comunali di Articolo uno e Movimento 5 stelle hanno protocollato una richiesta per organizzare una riunione straordinaria del Consiglio comunale di Carbonia sulla situazione ucraina. «È un tema che riguarda anche la nostra città e il nostro territorio, che presenta a pochi chilometri un importante poligono militare e che ospita una comunità ucraina – si legge in una nota -.

Ieri abbiamo partecipato al sit-in promosso dall’Amministrazione comunale in Piazza Roma e crediamo che sia dovere del nostro Consiglio comunale fare sentire la sua voce in questo delicato momento per chiedere il cessate il fuoco. Riteniamo che il nostro Consiglio comunale, così come quello degli altri comuni italiani ed europei – conclude la nota – possano e debbano esprimere una posizione articolata su una soluzione diplomatica al conflitto e sull’avvio di processi di smilitarizzazione.»