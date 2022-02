Martedì 1 marzo torna a riunirsi il Consiglio comunale di Carbonia

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia in seduta straordinaria e pubblica, per martedì 1 marzo 2022, alle ore 10.30. Al primo punto dell’ordine del giorno è previsto l’esame di mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Al secondo punto è in programma la modifica al Regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale; al terzo punto l’approvazione del Piano di lottizzazione convenzionata “Avvenire”; al quarto, le direttive per l’affidamento in concessione del Servizio di accertamento, controllo e riscossione volontaria e coattiva del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione di aree pubbliche destinate ai mercati; al quinto, l’acquisizione di reliquato idraulico distinto al Catasto del comune di Carbonia.

La convocazione è in modalità mista, i consiglieri potranno partecipare anche in videoconferenza. L’accesso alla sala polifunzionale avverrà previo controllo del green pass e della temperatura corporea.

È inoltre obbligatoria l’osservanza delle seguenti misure: sanificazione frequente delle mani, uso della mascherina e distanziamento interpersonale di almeno un metro.