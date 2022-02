Guardia di Finanza: concorso per 1.175 allievi marescialli. Titolo di studio richiesto: Diploma. Presentazione domanda entro il 21 marzo 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022 è stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.175 allievi marescialli per l’anno accademico 2022/2023, che saranno così suddivisi: 1.133 sono destinati al contingente ordinario e 42 sono destinati al contingente di mare. I requisiti richiesti sono i seguenti: essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati dimessi per motivi disciplinari, non essere stati imputati né condannati etc. Lo svolgimento del concorso comprende una prova scritta di preselezione, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 100 domande a risposta multipla: 35 per l’accertamento delle abilità logico-matematiche; 25 per l’accertamento delle abilità linguistiche e della conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 20 per accertare la conoscenza di storia ed educazione civica e 20 per accertare la conoscenza di inglese e di informatica. Le altre prove riguardano: una prova scritta consistente nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati; una prova di efficienza fisica; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale; una prova orale, che consiste in un esame di storia ed educazione civica, un esame di geografia, un esame di matematica, una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera e, infine, la valutazione dei titoli. I candidati devono indicare nella domanda: i propri dati anagrafici, il titolo di studio posseduto, il luogo di residenza, l’account di posta elettronica certificata, il recapito telefonico, il possesso della cittadinanza italiana, lo stato civile, il godimento dei diritti civili e politici, il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, etc. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 21 marzo 2022.

