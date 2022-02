Il Museo “Casa Pirinu”, in corso Repubblica, a Domusnovas, ospiterà per una settimana la mostra fotografica “Io apro all’Unesco”.

L’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, il cui obiettivo è quello di sostenere la candidatura dei monumenti della civiltà nuragica ai fini dell’inserimento tra i beni tutelati dall’organizzazione mondiale, ha promosso l’iniziativa “Io apro all’Unesco,” dal 26 febbraio fino al 4 marzo organizzata in collaborazione con il comune di Domusnovas.

Alla conferenza stampa che si terrà a “Casa Pirinu” alle ore 10.30, saranno presenti: l’archeologo Andrea Forresu, l’archeologa Cristina Concu, la sindaca di Domusnovas Isangela Mascia e per l’associazione La Sardegna verso l’Unesco, il presidente Pierpaolo Vargiu.

Nella stessa giornata, la scuola media F. Meloni (via Musei), alle ore 9.30, ospiterà la dott.ssa Cristina Concu che terrà una lezione alle classi prime.