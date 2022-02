Hanno preso il via nei giorni scorsi, a Sant’Antioco, i lavori di efficientamento energetico e di potenziamento dell’illuminazione del centro cittadino: 180 mila euro di investimento per la sostituzione dei lampioni di via XXIV Maggio, via Roma e Piazza Italia, ovvero il cuore del centro antiochense. Ma non solo: con questo intervento si procederà anche al rimpiazzo delle armature di via Rinascita, dall’incrocio con via Risorgimento fino all’incrocio con via Campidano, e gran parte di ciò che verrà sostituito sarà recuperato e posizionato altrove. Ecco, dunque, che tornerà l’illuminazione pubblica nella piazza del Lavatoio e verrà potenziata quella di viale Trieste, oltre a ulteriori interventi assicurati con il ribasso di gara.

L’obiettivo è proseguire nel solco avviato nel 2019 con il progetto di efficientamento e potenziamento dell’illuminazione pubblica, con il quale, tra gli innumerevoli interventi, è stata “portata la luce” là dove non c’è mai stata: come l’ultimo tratto di viale Trento, il piazzale e la strada del cimitero, per citare alcuni esempi, senza dimenticare i nuovi lampioni nella trafficata via Matteotti.

«C’è ancora tanto da fare per migliorare l’intera rete – commenta il sindaco Ignazio Locci – ma, intanto, proseguiamo decisi nel percorso di risoluzione di una vecchia emergenza. Ritengo che potenziare l’illuminazione del centro, in particolare di Piazza Italia e via Roma, sia un intervento estremamente importante. E credo sia altresì degno di nota il fatto che, nell’ottica del risparmio e del riciclo, alcune armature verranno reimpiegate là dove l’illuminazione è oggi assente o mal funzionante.»