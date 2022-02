In Promozione la Monteponi insegue la 15ª vittoria sul campo del La Palma Monte Urpinu; in 1ª Categoria la Verde Isola ospita il Calcio Capoterra

La Monteponi, capolista solitaria del girone A del campionato di Promozione regionale, gioca alle 15.00 sul campo del La Palma Monte Urpinu, una tappa molto importante nel cammino verso la promozione in Eccellenza regionale. Il Villasimius, unica rivale nella corsa promozione, è distante 10 punti con una partita da recuperare ma continua a credere nella rimonta. Gioca sul campo dell’Atletico Cagliari, motivato da una striscia vincente di ben sei vittorie consecutive. Dopo la sconfitta di misura subita nel confronto diretto allo stadio Monteponi (0 a 1), ha ottenuto sette vittorie e 1 pareggio (0 a 0 in casa con il Gonnosfanadiga).

Sugli altri campi, la terza giornata del girone di ritorno propone il derby tra Fermassenti e Villamassargia, in palio punti pesanti in prospettiva salvezza; il Cortoghiana ospita la Pro Sigma Cagliari, decisa a tornare al successo per allontanarsi dalla zona più calda della classifica; l’Atletico Narcao, ultimo in classifica con soli 4 punti, gioca sul campo dell’Andromesa, a Siurgus Donigala. Completano il programma della giornata, le partita Orrolese-Gonnosfanadiga e Quartu 2000-Selargius.

Nel girone A del campionato di Prima Categoria, la capolista Verde Isola ospita il Calcio Capoterra, concorrente per la promozione nel primo scorcio di stagione ma oggi lontano ben 11 punti (6 vittoria e 1 pareggio nelle prime 7 giornate; 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 8 giornate). Un successo, il 12° dall’inizio del campionato, sarebbe pesantissimo, per la squadra di Pasquale Lazzaro, che alla vigilia ha 6 punti di vantaggio sul Cus Cagliari, che gioca sul campo della Frassinetti Elmas, e 7 sulla Gialeto 1909, sul campo dell’Atletico Villaperuccio.

Sugli altri campi, si giocano Sestu-Domusnovas Junior Santos, Antiochense 2013-Pula, Calcio Pirri-Vecchio Borgo Sant’Elia e Città di Selargius 1991-Virts San Sperate 2002.