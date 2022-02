Piazza Quintino Sella ha ospitato la seconda edizione di Choco Moments Iglesias, Speciale San Valentino

Sua Maestà il cioccolato è andata in scena da venerdì 11 a domenica 13 febbraio ad Iglesias, in piazza Quintino Sella, per la seconda edizione di Choco Moments Iglesias, Speciale San Valentino. Il primo evento dopo il termine del blocco che vedeva la scadenza alla fine del mese di gennaio , ha registrato una grande partecipazione di pubblico, desideroso di uscire ed incontrarsi, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias ed il patrocinio dello stesso comune di Iglesias.

Grande Festa del Cioccolato Artigianale che ha radunato grandi e piccini, che in ogni stand hanno potuto trovare le più svariate forme ed i gusti più raffinati che il cioccolato possa presentare persino ai palati più raffinati. Laboratori per poter vivere da vicino le varie fasi di realizzazione dedicati agli adulti, ma anche con uno spazio per i bambini; grandi allestimenti con esposizione di tavolette aromatizzate, praline decorate, cioccolatini dalle forme più svariate, targhe con dediche d’amore, liquori, fruttini ricoperti e deliziosi bastoncini da passeggio per poter gustare le prelibatezze in giro per il centro.

Sabato sera in esposizione per l’attenzione dei più golosi, una lunga tavoletta di 20 metri da guinness dei primati che ha stuzzicato l’acquolina dei passanti attirati dal profumo inconfondibile del protagonista della festa. Una manifestazione che gli amanti del cioccolato non possono trascurare, capace di allietare e soddisfare tutti i sensi. Un’occasione che ci si auspica possa fare da apripista a tanti altri eventi in grado di riaccendere la speranza di tornare alla normalità che in questi due ultimi anni ci è stata negata dalla pandemia che ci ha privato delle occasioni di socializzazione, rendendoci un po’ tutti più chiusi ed introversi, poco fiduciosi nell’importanza di costruire rapporti umani.

Nadia Pische

Fotografie di Nadia Pische