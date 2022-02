Interpellanza dei consiglieri di minoranza di Carbonia Daniela Garau e Monica Atzori sugli insediamenti abitativi occupati da rom e non e al loro stato di inclusione sociale

I consiglieri di minoranza Daniela Garau (Patto civico) e Monica Atzori (Lega), hanno presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel ed al sindaco di Carbonia Pietro Morittu, sugli insediamenti abitativi occupati da rom e non e al loro stato di inclusione sociale.

Daniela Garau e Monica Atzori chiedono al Sindaco e alla Giunta, ciascuno per la sua competenza, di conoscere quale sia l’ultimo censimento relativo ai soggetti rom e non presenti negli insediamenti nel territorio della città di Carbonia, quanti siano i nuclei familiari, quanti i maggiorenni, minorenni e soggetti con occupazione lavorativa regolare; la stima della superficie degli spazi assegnati, le tipologie di soluzioni abitative ivi esistenti ed i relativi servizi disponibili (acqua, luce, gas), nonché se esistano insediamenti irregolari e quante persone vi abitino; se i minorenni frequentino con regolarità la scuola dell’obbligo e quanti siano in dispersione scolastica, quanti siano i nuclei familiari assistiti dall’Amministrazione comunale di Carbonia e quale sia l’ammontare delle risorse economiche loro destinate per il sostentamento e di quelle impiegate per la gestione dei campi regolari.

Daniela Garau e Monica Atzori, inoltre, interpellano il Sindaco e la Giunta affinché riferiscano in Aula quali siano i progetti di inclusione sociale ed economica realizzati negli ultimi due anni e quali quelli previsti nel bilancio di previsione da approvarsi nel prossimo futuro, nonché se l’Amministrazione abbia previsto progetti educativi rivolti ai bambini e ragazzi rom, per consentire loro uno sviluppo ed una crescita culturale utili a promuovere stili di vita diversi, sostenendone, insieme al diritto allo studio, la possibilità di sperimentare concretamente una maggiore integrazione sociale. Chiedono, altresì, quali siano le azioni che l’Amministrazione intenda intraprendere ed i relativi tempi, per ripristinare, nel rispetto della normativa vigente, le condizioni igienico-sanitarie negli insediamenti abitativi occupati da cittadini rom e non, quali le iniziative che intenda assumere, al fine di bonificare le aree compromesse e prevenire ulteriori condotte lesive dell’ambiente e della salute collettiva; se sia intenzione dell’Amministrazione comunale di Carbonia sgomberare gli insediamenti irregolari ed assicurare altri alloggi a coloro che vivono in dette aree e che ne presentano i requisiti, in un’ottica di rispetto della legalità in città, ma soprattutto, al fine di approntare strumenti efficaci di vera e seria inclusione sociale ed economica.