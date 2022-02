San Giovanni Suergiu si conferma “Comune Rifiuti Free”, nel 2021 ha superato l’81% nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani

«Anche quest’anno, in occasione del 4° Ecoforum della Sardegna che si è svolto ieri nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, il comune di San Giovanni Suergiu è stato inserito tra le eccellenze premiate da Legambiente con l’attestato di “Comune Rifiuti Free”, con una produzione di secco indifferenziato < 75 kg per abitante.»

Elvira Usai, sindaco di San Giovanni Suergiu, esprime la sua soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi 12 mesi che confermano una continua crescita nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

«Il nostro paese, inoltre, si è riconfermato virtuoso in termini di raccolta differenziata, per aver raggiunto nel 2020 una percentuale di rifiuti differenziati superiore all’81%, posizionandosi ben al di sopra della media regionale – aggiunge Elvira Usai -. L’evento è stato anche l’occasione per parlare dei finanziamenti del PNRR relativi alla gestione dei rifiuti, a cui il comune di San Giovanni Suergiu ha partecipato con un progetto per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.»

L’obiettivo è ambizioso, ma i risultati raggiunti ci dicono che in questi anni di lavoro le politiche ambientali stanno funzionando, e questo riconoscimento conferma che stiamo percorrendo la strada giusta – conclude Elvira Usai -. Un ringraziamento va agli uffici e a tutte le figure professionali impegnate a vario titolo nella gestione dell’appalto di igiene urbana, e ai cittadini di San Giovanni Suergiu che, quotidianamente, si impegnano per il corretto conferimento dei rifiuti.»