Lunedì 14 e mercoledì 16 febbraio, a Portoscuso, Abbanoa collegherà le nuove reti nel lungomare C. Colombo

Nell’ambito dei lavori di completamento del lungomare nel comune di Portoscuso, portati avanti dall’amministrazione locale, per lunedì 14 e mercoledì 16 febbraio, Abbanoa eseguirà gli interventi di collegamento della nuova condotta realizzata nel Lungomare Colombo. Per eseguire le operazioni lunedì, tra le 8.30 e le 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica alle utenze presenti in via e piazza Eleonora D’Arborea, via Tonnarotti, via Conciliazione e via Marco Polo. Nella giornata di mercoledì 16 febbraio, invece, sarà sospesa l’erogazione esclusivamente in via Marco Polo tra le 8.30 e le 16.30.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio del servizio qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali i disservizi. Qualsiasi anomalia – come sempre in questi casi – potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.