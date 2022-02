Portoscuso: la tettoia di un parcheggio condominiale è crollata su se stessa a causa del forte vento e ha danneggiato due auto

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, a causa del forte vento che imperversa ormai da oltre 24 ore sul Sud Sardegna, nella tarda serata di ieri sono intervenuti

in via Umbria, a Portoscuso, per il crollo completo della tettoia di un’abitazione. all’interno di un parcheggio condominiale.

Due auto in sosta sono rimaste coinvolte e gravemente danneggiate. Sono in corso verifiche tecniche sulla struttura, la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte.