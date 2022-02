Ritorna a crescere, seppur di poche unità, il numero dei positivi al Covid-19 tra i residenti nel comune di Portoscuso, passato rispetto al precedente aggiornamento da 59 a 62. Lo comunica il sindaco Giorgio Alimonda.

“Sino a quando non si registra una decisa anche se graduale riduzione dei casi, è necessaria ancora la massima attenzione, anche tra i ragazzi in età scolare – ha aggiunto il primo cittadino di Portoscuso -. Come preannunciato, in accordo con la ASL di competenza il giorno giovedì 17 marzo sarà organizzata a Portoscuso una quinta giornata vaccinale, orari e modalità verranno comunicate a breve.”

Giorgio Alimonda, infine, ricorda che “sono in vigore le nuove misure che dallo scorso venerdì non prevedono più l’obbligo di indossare la mascherina quando si è all’aperto se in luoghi non assembrati, mentre permane l’indicazione di utilizzare la ffp2 in ambienti chiusi e sui mezzi di trasporto”.