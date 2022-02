Sant’Antioco: istituito il senso unico di marcia in via Polo, nei pressi della scuola primaria di via Manno

Il comune di Sant’Antioco, per garantire maggiore sicurezza a studenti e famiglie che frequentano la scuola primaria di via Manno, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali, ha istituito il senso unico in via Polo, dove è peraltro presente uno degli ingressi della scuola.

Nello specifico, la direttrice di marcia è via Polo – via Matteotti, tratto compreso tra i civici 1 e 12.

L’istituzione del senso unico di marcia, nel tratto in questione, è finalizzata ad ottimizzare il transito di pedoni e veicoli, soprattutto, nelle fasi temporali di ingresso ed uscita dei giovani studenti della scuola primaria.