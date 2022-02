L’ennesima truffa on line è stata scoperta dai carabinieri di Teulada, il responsabile è un 54enne di Crema, la vittima una 61enne di Teulada

L’ennesima truffa on line è stata scoperta dai carabinieri di Teulada, il responsabile è un disoccupato 54enne di Crema gravato da diverse precedenti denunce, la vittima una 61enne. Il 54enne, mediante una falsa inserzione di vendita di un container postata su un noto sito on-line, era riuscito a farsi accreditare a titolo di acconto dalla 61enne imprenditrice del paese la somma di € 547. Una volta ricevuto il denaro il 54enne era sparito da tutti i radar, guardandosi bene dall’inviare l’oggetto per il quale era stata compiuta la contrattazione. I militari dell’Arma sono giunti alla sua individuazione, ripercorrendo con l’ausilio di alcune società bancarie il percorso del denaro, sino a stabilire chi materialmente lo avesse percepito e lo hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata.