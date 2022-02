Una lezione-concerto è in programma lunedì 14 febbraio, alle ore 16.30, presso il Circolo Soci Euralcoop di piazza Marmilla, a Carbonia

Una lezione-concerto è in programma lunedì 14 febbraio, alle ore 16.30, presso il Circolo Soci Euralcoop di piazza Marmilla. Ne saranno protagonisti i musicisti Franco Fois, al liuto e Giuliana Pisanu al flauto traverso.

Giuliana Pisanu, dopo il Diploma in Flauto Traverso conseguito presso il Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, prosegue gli studi approfondendo le prassi esecutive della famiglia dei flauti dritti relative al periodo che va dal Medioevo al Barocco.

Frequenta quindi i seminari e laboratori tenuti da alcuni tra i più qualificati docenti nel settore, tra cui Kees Boeke, Carolina Putica e Rebeca Ferri. Ha svolto e svolge attività concertistica con diverse formazioni.

Franco Fois è liutista, didatta e studioso delle problematiche legate alla letteratura preclassica a alla sua esecuzione in tempi moderni. In tale prospettiva ha approfondito con i più autorevoli esperti del settore la prassi esecutiva legata alla danza e alla musica vocale dedicandosi alle fonti rinascimentali dell’area friulano-veneta e pubblicando, nel 2005, un saggio dedicato a Dominico Bianchini corredato da un CD contenente le musiche per liuto sue e di suoi contemporanei (Dominico Bianchini detto Rossetto – Un friulano musicista e mosaicista nella Venezia del Cinquecento, Livestudio, 2005).

Ha firmato, realizzandoli con diverse formazioni e organici, gli spettacoli di musica e danza Chi vuol esser lieto sia; Tempi di Frottole; Dantz Megdelein Dantz; Festa per il Solstizio d’estate; Ciascun s’allegri, ciascun s’innamori.

Ha svolto attività concertistica sia come solista che in duo con la cantante Simonetta Soro e proposto, più recentemente, il progetto Tempora che (con la collaborazione di Mauro Palmas alle mandole) ripercorre una circolazione mediterranea del canto accompagnato.